نائب رئيس شركة Oppo يشوق لقدوم هاتف Oppo Reno رائد جديد مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الشيء الكبير التالي في شاشات الأجهزة المحمولة هو معدلات التحديث المرتفعة. لجأ نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brian Shen إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للتشويق لقدوم هاتف Oppo Reno التالي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وهو الهاتف الذي سيدعم أيضًا تقنية الشحن السريع Super VOOC.

أعلنت شركة Oppo عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة كجزء من سلسلة Oppo Reno 2 Series في الأسبوع الماضي، ولكنها جميعها عبارة عن هواتف من الفئة المتوسطة تستخدم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC بقوة 20W. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك خليفة للهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الرائد. وبالتالي، هاتف Oppo Reno التالي الذي يضم شاشة بمعدل التحديث 90Hz وتقنية الشحن السريع Super VOOC يبدو مرشحًا بقوة ليكون بمثابة خلف للهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition الحالي.

Advertisements

العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE هي الشركة التالية التي قررت إستخدام معدل التحديث البالغ 90Hz في واحد من هواتفها الذكية القادمة. وعلى ذكر ذلك، فقد شوقت هذه الشركة الصينية لقدوم الهاتف Nubia Red Magic 3S مع شاشة مماثلة على غرار الهاتف Nubia Red Magic 3 الحالي مع العلم بأن الهاتف Nubia Red Magic 3S المُرتقب سيصل في اليوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

إستنادًا إلى الشائعات، سيحتوي الهاتف Huawei Mate 30 Pro القادم من شركة Huawei بدوره على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ونفس الشيء قد ينطبق على الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. ومن المؤكد أن الهاتف OnePlus 7T Pro سيحصل على شاشة تمتاز بدورها بمعدل التحديث البالغ 90Hz، ولكن الشائعات تقول بأن الهاتف OnePlus 7T سيرفع معدل تحديث شاشته أيضًا إلى 90Hz.