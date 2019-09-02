جوجل تجلب إحدى أكثر ممارسات الويب إزعاجًا إلى متجر أندرويد

أوضحت شركة جوجل أنها ستسمح بالتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديوهات الترويجية ضمن متجر تطبيقات أندرويد خاصتها المسمى جوجل بلاي (Google Play) اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر الحالي.

ووفقًا لتعليمات (Google Play Console)، فإن الأسباب الكامنة وراء تشغيل مقاطع الفيديو تلقائيًا هي مساعدة المزيد من المستخدمين على اكتشاف المحتوى بشكل سريع.

وأصبحت مقاطع الفيديو تلقائية التشغيل هي الاتجاه السائد، وذلك بالرغم من الموقف السلبي المتعلق بالتشغيل التلقائي للفيديوهات على متصفحات الويب.

وتعد هذه المقاطع واحدة من أكثر ممارسات الويب إزعاجًا، حيث تخفي مواقع الويب المحتوى بغض النظر عن رغبة المستخدم، ومن المفارقات أن شركة جوجل – المطورة لمتصفح كروم – هي إحدى الشركات المشغلة لمقاطع الفيديو العاملة تلقائيًا.

وقد يكون ذلك منطقيًا بالنسبة ليوتيوب وعمليات البحث ضمن محرك بحثها، لكنها الشركة تجلب هذه الإمكانية إلى مقاطع الفيديو على قوائم متجر جوجل بلاي المتضمنة مقاطع فيديو ترويجية.

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ومن المرجح أن تجعل جوجل الميزة اختيارية، تمامًا كما هو الحال على يوتيوب، كما أن الشركة قد قررت تشغيل مقاطع الفيديو بدون صوت – بشكل يشابه مقاطع الفيديو الأخرى المشغلة تلقائيًا على منصات أخرى – إلا إذا شغل المستخدم الصوت.

وطلبت جوجل من المطورين إزالة الإعلانات المضمنة في مقاطع الفيديو الترويجية لأنها قد تكون مربكة للمستخدمين، بحيث أنهم لن يعرفوا ما إذا كانوا يشاهدون إعلانًا أم تطبيقًا حقيقيًا يمكن تنزيله أو شرائه من المتجر.

ويجب على المطورين تعطيل الإعلانات التي تحقق الدخل من خلال مقاطع الفيديو الترويجية بحلول الأول من شهر نوفمبر 2019، وإلا، فإن الشركة لن تعرض هذه الإعلانات ضمن متجر جوجل بلاي.

وتُعد مسألة الاكتشاف بمثابة مشكلة كبيرة للتطبيقات في متجر أندرويد حيث يوجد ملايين التطبيقات التي يمكن للناس الاختيار من بينها، وقد يكون التشغيل التلقائي للفيديو الترويجي مفيدًا للتطبيق أو اللعبة، خاصةً إذا كان الأشخاص غير متأكدين تمامًا مما يبحثون عنه.