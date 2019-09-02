مستثمر بارز: مكبرات الصوت الذكية تستخدم للتجسس

يدعي أحد كبار مستثمري التكنولوجيا البارزين أن مكبرات الصوت الذكية تستخدم للتجسس على المستخدمين من قبل شركات، مثل جوجل؛ وأمازون؛ وآبل.

ويعتقد المستثمر التقني، جون بورثويك John Borthwick، المدير التنفيذي السابق لشركتي Time Warner و AOL أن عملية جمع المعلومات من قبل مكبرات الصوت الذكية هي بمثابة مراقبة.

ويقول بورثويك: من وجهة نظر المستهلك، فإن هذه الأجهزة تستخدم لأشياء من الصعب أن نسميها شيئًا غير المراقبة، محذرًا من أن التنظيم الحكومي قد يكون الضمان الوحيد لخصوصية المستخدم.

ويتوقع المستثمر التقني أن توفر الجهات التنظيمية المزيد من التحكم في الخصوصية لمستخدمي الجهاز، وأن يكون هناك المزيد من مستويات التنظيم التي تتيح التحكم في البيانات للمستهلكين المحبين للتكنولوجيا.

وقال: إن المستخدمين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على فهم كيفية استخدام بياناتهم، وإن يكونوا قادرين على التحكم فيها.

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وحذر من أن شركات التكنولوجيا المصنعة لمكبرات الصوت الذكية الشهيرة، مثل (Echo) من أمازون؛ و (Google Home) من جوجل؛ و (HomePod) من آبل، تحصل على ما هو أكثر بكثير من مجرد تسجيلات الردود المسموعة.

وتوفر شركات التقنية أمر تنشيط أو أمر تنبيه في معظم الأجهزة، إذ لن يستجيب جهاز (Echo) إلى أن يسمع كلمة أليكسا متبوعة بأمر، وتتبع جوجل وآبل طريقة مماثلة للتعامل مع مكبرات الصوت الذكية.

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ومع ذلك، فإن جون بورثويك يشير إلى كيفية اتصال مكبرات الصوت بمنتجات أخرى، حيث تكون المراقبة أقل وضوحًا، بما في ذلك أجهزة المنزل الذكي المتصلة بتلك الأجهزة، ما يعني جمع البيانات باستخدام نهج أكثر سلبية.

وتأتي تصريحات المستثمر التقني البارز بعد ظهور سلسلة من الخلافات التي تحيط بالمساعدين الأذكياء، بما في ذلك مساعد جوجل وأمازون وآبل.

واعترفت كل شركة بأن العاملين البشريين يستمعون إلى استفسارات المستخدمين كوسيلة لتحسين قدرات التعرف على الصوت لدى المساعدين الرقميين.

وبدأت الضجة المحيطة بمكبرات الصوت الذكية عندما ذكرت وكالة بلومبرغ في شهر أبريل أن أمازون استخدمت فريقًا عالميًا من الموظفين للاستماع إلى الأوامر الصوتية لمستخدمي أليكسا.

وتبع ذلك تقرير مشابه نشرته وسيلة إعلامية بلجيكية حول موظفي جوجل الذين يستمعون إلى الأوامر الصوتية لمستخدمي مساعدها الذكي.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية بعد ذلك تقريرًا ثالثًا عن موظفي آبل الذين يستمعون إلى أوامر مستخدمي سيري.

كما ذكرت بلومبرغ أن فيسبوك جعلت الموظفين يستمعون إلى الأوامر الصوتية لمستخدمي فيسبوك ماسنجر.