تكنولوجيا: عودة الروبوت CIMON إلى الأرض بعد إجراء الاختبارات بمحطة الفضاء الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الروبوت CIMON المصمم من قِبل IBM و Airbus إلى الأرض فى 27 أغسطس بعد اختبار ناجح على متن محطة الفضاء الدولية، إذ استطاع إظهار كافة مهارات الذكاء الاصطناعى مثل التعرف على رواد الفضاء وتقديم الإرشادات، وكذلك قدرته على التنقل داخل المحطة الدولية.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، لا تعد هذه نهاية التجارب، فهى البداية، إذ تطور الشركتان خليفة لهذا الروبوت يعتمد على الدروس المستفادة من روبوت الجيل الأول.
وسيحتوى CIMON الجديد على جهاز كمبيوتر "أكثر قوة" وأفضل ميكروفونات، جنبا إلى جنب وتحسين التحكم فى الطيران ونظام محادثة أكثر يتعرف على الكلام ويحدد النية ويتضمن سجل المكالمات، ومن المتوقع أن تصل إلى محطة الفضاء الدولية فى ديسمبر لإجراء المزيد من الاختبارات.
وقد أصبحت محطة الفضاء الدولية مؤخرا مركزًا للروبوتات من قبل فى بلدان متعددة، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخرًا روبوت Astrobee الخاص بها لإجراء الاختبارات، بينما أرسلت روسيا لتوها الروبوت Fyodor إلى المدار.
وترى العديد من وكالات الفضاء الرئيسية أن المساعدين الآليين أمر حيوى للمستقبل عندما يقضى رواد الفضاء فترات أطول بعيدا عن الأرض، ولكل منهم أفكار مختلفة حول كيفية تخفيف الأعباء وترك الطواقم تركز على مهامهم.
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