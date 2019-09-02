الكشف عن المواصفات الكاملة للهاتفين Lenovo A6 Note و Lenovo K10 Note، وسيصلان يوم 5 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، علمنا أن شركة Lenovo تستعد للكشف عن هاتفين جديدين يحملان الأسماء Lenovo A6 Note و Lenovo K10 Note في اليوم الخامس من شهر سبتمبر الجاري. وكانت الشركة الصينية قد شوقت بالفعل لتصاميم هذين الهاتفين في صور رسمية، والأن لدينا المواصفات التقنية الكاملة لهذين الهاتفين.

Lenovo A6 Note

وبالنسبة للهاتف Lenovo A6 Note الأصغر حجمًا، فهو سيضم شاشة LCD بحجم 6.09 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22 بتردد 2.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Lenovo A6 Note سيضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 10W، وسيضم كذلك منفذين للشريحة SIM، كما أنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

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Lenovo K10 Note

أما بخصوص الهاتف Lenovo K10 Note، فهو سيضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بدورها بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل، وسيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية المقربة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 4050mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W من خلال منفذ USB Type-C، وسيدعم تكنولوجيا الصوت Dolby Atmos.

السؤال الذي ليس لدينا جواب عنه حاليًا هو السعر. الشائعات إقترحت أن الأسعار ستبدأ من 208 دولارات أمريكية، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ورؤية ما لدى شركة Lenovo. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم فيه البداية إطلاق الهاتفين Lenovo A6 Note و Lenovo K10 Note أولاً في الهند جنبًا إلى جنب مع الهاتف الرائد الحالي للشركة، Lenovo Z6 Pro.