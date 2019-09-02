الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus سيصل رسميًا في اليوم 5 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - سلسلة هواتف Huawei Enjoy Series التي تشتهر في غالبية أنحاء العالم بإسم Huawei Y Series على وشك أن تستقبل عضو جديد. سيتم الكشف عن الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus في الصين يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 5 سبتمبر، وسيجلب هذا الهاتف ما قد يحتاجه المستخدم العادي من هاتف ذكي.

يكشف الفيديو أن الهاتف سيضم كاميرا أمامية منبثقة من أجل جعل الشاشة خالية من القطع أو الثقب، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، والكثير من الألوان مع العلم بأننا نرى أربعة ألوان على الأقل في الفيديو التشويقي. سيكون Huawei Enjoy 10 Plus هاتفًا رائعًا للأشخاص الذين لا يولون إهتمامًا كبيرًا بالمواصفات التقنية وبفضلون الحصول على هاتف ذكي يقدم الوظائف الأساسية بسعر معقول.

لم تكشف لنا شركة Huawei بعد عن أي شيء حول مواصفات الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus، ولكن هذا الهاتف ليس ثوريًا بحد ذاته. تمتلك الشركة بالفعل الهاتف Huawei Y9 Prime 2019 الذي يأتي بنفس عدد الكاميرات، بما في ذلك الكاميرا الأمامية المنبثقة.

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والسؤال الكبير هو ما إذا كان الهاتف Huawei Enjoy 10 Plus سيأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 810 الأحدث من الشركة أو HiSilicon Kirin 710 القديم أو ما إذا كانت ستستخدم معالج آخر من شركة أخرى مصنوع بإستخدام عملية 12 نانومتر. عمومًا، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء.