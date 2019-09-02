جوجل تؤكد بعض المواصفات التقنية الرئيسية للهاتف Galaxy M30s

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Galaxy M30s محورًا للعديد من التقارير والتسريبات في الأسبوع الماضي، ويبدو أن الإعلان الرسمي ليس بعيدًا جدًا لأن هذا الهاتف حصل مؤخرًا على شهادة الأندرويد من شركة جوجل، وتم إدراجه كذلك على الموقع الرسمي الخاص بـ ” الأجهزة الموصى بها للشركات من قبل شركة جوجل ” مع تأكيد بعض مواصفاته التقنية.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها على الموقع الرسمي لشركة جوجل، فسوف يضم الهاتف Galaxy M30s شاشة بحجم 6.4 إنش تمتاز على الأرجح بدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. وعلاوة على ذلك، فقد تأكد أيضًا الآن أن الهاتف Galaxy M30s سيحصل على مستشعر بصمات الأصابع، وهو المستشعر الذي سيتواجد في الواجهة الخلفية للهاتف، على الأقل بناءًا على التسريبات السابقة.

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وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy M30s سيضم بطارية ضخمة بسعة 6000mAh بدلاً من بطارية 5000mAh التي رأيناها في الهاتف Galaxy M30 الحالي. وعلاوة على ذلك، فقد قيل أيضًا أنه سيحصل على معالج من فئة Exynos لم يتم إستخدامه من قبل في سلسلة هواتف Galaxy M Series، وهذا ما قادنا للإعتقاد بأن هذا الهاتف سيضم المعالج Exynos 9610 الذي رأيناه في الهاتف Galaxy A50 بعدما تم رصده يستخدم هذا المعالج في منصة إختبارات الأداء جنبًا إلى جنب مع 4GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من كاميرا 13 ميغابكسل المستخدمة في الهاتف Galaxy M30 الحالي.

التقارير السابقة لمحت كذلك إلى أن سعر الهاتف Galaxy M30s المُرتقب سيتراوح بين 210$ و 280$، مما قد يجعله خيارًا مناسبًا لكل من يبحث عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة بسعر تنافسي.