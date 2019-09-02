شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنجح فى إطلاق مسبارها "فيكرام" إلى القمر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت الهند على بعد خطوة واحدة من غزو القمر، مما يجعلها الدولة الرابعة فقط التي تنجح فى وضع آلة على القمر، بعد أن نجحت مهمتها Chandrayan-2 اليوم فى إطلاق مسبارها فيكرام، إلى المدار وأرسلته نحو سطح القمر.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، استغرقت الخطوة الحاسمة 52 ثانية فقط، وجاءت بعد أن دخلت Chandrayaan-2 المدار القمري قبل أسبوعين واستكملت خمس رحلات حول القمر، ومن المتوقع أن يهبط فيكرام في 7 سبتمبر، وفقاً لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

وكشفت ISRO عن نجاح المناورة على تويتر ونشرت بيانًا على موقع الوكالة، إذ قالت: "تم فصل فيكرام بنجاح من مدار تشاندرايان -2 في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش (08:45 بتوقيت جرينتش) اليوم (2 سبتمبر 2019)".

ويوجد فيكرام حاليًا في مدار يبلغ طوله 119 كم × 127 كم (74 ميلًا و 79 ميلًا)، وتواصل المركبة تشاندرايان -2 مدارها حول القمر، وتتم مراقبة صحة المركبة والمسبار من مجمع عمليات البعثة (MOX) في شبكة القياس عن بعد والتتبع والقيادة في بنجالورو بدعم من هوائيات شبكة الفضاء السحيق الهندية (IDSN) في بالقرب من بنجالورو، وجميع أنظمة المركبة والمسبار صحية."

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تم إطلاق المهمة التي تبلغ تكلفتها 145 مليون دولار (116 مليون جنيه إسترليني) في 22 يوليو، ويأمل المسؤولون الهنود أن تكون أول رحلة تهبط على القطب الجنوبي للقمر.