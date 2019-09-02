تكنولوجيا: Nubia تطلق النموذج الأحمر من هاتف Nubia Z20 بسعر يبدأ 516 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Nubia اليوم النموذج الأحمر من هاتف Nubia Z20 الذي يتميز بتصميم الشاشة المزدوجة، عل أن يتوفر بسعر يبدأ من 516 دولار.

قدمت Nubia هاتف Z20 اليوم بنموذج جديد يتميز باللون الأحمر، على أن يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع إختيارين في السعة التخزينية بين 128جيجا بايت بسعر 516 دولار أو 512 جيجا بايت بسعر 586 دولار، بينما تتوفر النماذج الأخرى للهاتف بإختيارين في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام.

ويضم هاتف Nubia Z20 برقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، ويعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie، كما يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.42 إنش، تدعم جودة عرض FHD بلس، أو بدقة 2340 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 19.5:9، كما تأتي الشاشة الثانوية في الهاتف بحجم 5.1 إنش.

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ويضم هاتف Nubia Z20 كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، كما يدعم هاتف Nubia Z20 تسجيل فيديو بدقة 8K، ويدعم أيضاً تصوير 2.5cm، ويأتي هاتف Nubia Z20 ببطارية بقدرة 4000 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 27W.

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