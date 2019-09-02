إلقاء القبض على موظفي إحدى المحطات النووية بسبب سرقة الكهرباء لتعدين العملات الرقمية

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك سبب يدفع العديد من الأشخاص لعدم تعدين العملات الرقمية في منازلهم. هذا لأن عملية التعدين تتطلب قدرًا كبيرًا من الكهرباء، وقدرًا كبيرًا أيضًا من العتاد مما يفسر إرتفاع أسعار بطاقات الرسوميات في مرحلة من المراحل، مما يعني أنك في بعض الأحيان قد تنفق أكثر مما يمكنك جنيه.

ومع ذلك، في أوكرانيا، يبدو أن بعض الموظفين في أحد المحطات النوية في البلاد إعتقدوا أنه بدلاً من الدفع مقابل الكهرباء، فلماذا لا ” يقترضون ” الكهرباء من المصنع لتعدين العملات الرقمية؟ لسوء الحظ، سقط مخططهم حيث تم القبض عليهم جميعًا منذ ذلك الحين.

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كان سبب الإعتقال بغض النظر عن كون سرقة الكهرباء عملاً غير قانوني، هو المخاوف من أن التفاصيل الخاصة بالمحطة النووية قد تكون تسربت على الإنترنت عندما كانت متصلة بالشبكة. في بيان صادر عن المحطة : ” تم إجراء بحث أظهر أنه في إحدى غرف التخزين، والتي تُستخدم لقطع الغيار للمعدات المساعدة، وضع موظف بمحطة توليد الكهرباء الحواسيب الخاصة به لتعدين العملات الرقمية “.

لم يتم فصل الموظف الذي تم إلقاء القبض عليه، ولكن تم تخفيض رتبته، وسيضطر على ما يبدو لتعويض الشركة عن الكهرباء التي سرقها.