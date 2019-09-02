Huawei تلمح لترقية سماعات الأذن اللاسلكية Huawei FreeBuds في معرض IFA 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، ولكن الشركة لا تزال قادمة إلى معرض IFA 2019 في الأسبوع المقبل. من بين الأشياء التي ستجلبها الشركة الصينية إلى هذا الحدث نجد المعالج HiSilicon Kirin 990، ولكن هذا ليس كل شيء على ما يبدو، فهناك أيضًا سماعات لاسلكية جديدة للأذن سيتم الكشف عنها في نفس المناسبة ما لم نسيء تفسير هذا الإعلان التشويقي القصير أدناه.

الشيء الذي نستخلصه من هذا الإعلان التشويقي القصير هو أن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة ستحصل على رقاقة Kirin خاصة مثل رقاقة Apple W1 المُستخدمة في الجيل الأحدث من سماعات AirPods من آبل. العبارة المرافقة للفيديو تشير إلى ذلك أيضًا، فهذه العبارة تقول : ” تقنية Kirin الجديدة ستربطك بتجربة صوتية جديدة بالكامل “. لذلك نحن نتوقع من هذه السماعات الجديدة أن توفر ربط أسهل وأسرع من دون كمون مع توفير تجربة صوتية مميزة.

الإحتمال الأخر هو الكشف عن علبة جديدة للشحن من أجل السماعات الحالية إذا كان الشكل الدائري الأسود في الفيديو يشير إلى ذلك بالفعل. تأتي سماعات Huawei FreeBuds 2 Pro الأحدث مع علبة مربعة الشكل، بينما تملك سماعات Huawei FreeBuds Lite علبة تستلقي على السطح، بدلاً من الوقوق. على أي حال، سنعرف المزيد عن سماعات Huawei الجديدة في اليوم السادس من هذا الشهر، عندما يتم الكشف عن تكنولوجيا Kirin الجديدة. إبقى متحمسًا.