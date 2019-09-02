شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات P30 Lite New Edition الجديد من هواوي القادم بكاميرا 48 ميجا بكسل و6 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر الأسبوع الماضي بإطلاق هاتفها الجديد P30 Lite New Edition في السوق المصري، حيث أن الهاتف الجديد يعد إصدار أكثر تطوراً أو النسخة المحسنة من سابقه الذي أطلقته الشركة في أواخر شهر مارس الماضي مع باقي سلسلة هواتف P30 التي غيرت قواعد التصوير بواسطة الهواتف الذكية.

وسوف نسرد اليكم التطورات التي أضافتها هواوي الي الإصدار الجديد P30 Lite New Edition من حيث المواصفات والمزايا المبتكرة، بالإضافة الي تجربة الاستخدام التي سيحظى بها المستخدم.

نظام كاميرا خلفية جديدة تحمل ثلاث عدسات بدقة 48 ميجا بكسل

أضافت هواوي نظام كاميرا متطور لهاتفها P30 Lite New Edition، حيث يتضمن نظام الكاميرا ثلاثية العدسات، كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير فائقة العرض، وكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل لتطبيق تأثيرات Bokeh الشهيرة، مما يسهل عملية التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو. يدعم نظام الكاميرا الجديد تقنيات التعرف على المشاهد باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك؛ تتعرف الكاميرا على 22 فئة من المشاهد سواء كان منظر طبيعي أو حيوان أو أية عناصر أخري. يدعم هواوي P30 Lite New Edition الجديد مع 480 إطارًا في الثانية التقاط فيديو بالحركة البطيئة للغاية مما يؤدي إلى إبطاء الحركة بمقدار 16 مرة لتسليط الضوء على تعقيدات الكائنات المتحركة.

كاميرا أمامية تمنح المستخدمين متعة تصوير السيلفي

بفضل كاميرا السيلفي بدقة 24 ميجا بكسل، ينتج الهاتف صور عالية الوضوح والدقة فبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يمكن التعرف على ما يصل إلى 8 سيناريوهات، والحصول على لقطات مثالية في أي وقت وفي أي مكان بغض النظر عن ظروف الإضاءة، وذلك بفضل الوضع الليلي Night Mode وتقنية تجميع الضوء 4 في 1. بينما تتميز الكاميرا الأمامية ايضاً بخاصية AI Micro Shaping Beautification التي تُحسن وتجمل الصور التي تم التقاطها، كما أن الكاميرا تتمتع بخاصية Qmoji 2.0 ثلاثية الأبعاد.

أداء قوي وسلس أثناء الاستخدام الثقيل

يأتي هواوي P30 Lite New Edition مع ذاكرة 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت، مما يقدمان أداء سريع وقوي وراحة في تخزين محتويات المستخدم بكل سهولة. كما يأتي الهاتف مزوداً برقاقة معالج Kirin 710 لضمان أفضل أداء من حيث السرعة والسلاسة. وبالنسبة لتشغيل الألعاب، فيعمل معالج محرك الرسوميات GPU Turbo 2.0 على تعزيز أداء الرسومات، والتي تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء أثناء اللعب. يتضمن الهاتف تقنية HiVision الشهيرة من هواوي التي تتيح للمستخدمين توجيه الكاميرا على الأشياء المحيطة أو المعالم الشهيرة للتعرف على مزيد من المعلومات عنها أو حتى توجيه الكاميرا على الطعام لمعرفة عدد السعرات الحرارية، في حين تتيح خاصية نغمات رنين الفيديو استخدام مقاطع الفيديو كنغمة رنين مخصصة للمتصل.

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وفي النهاية أن الإضافات المتطورة التي زودتها هواوي لهاتفها P30 Lite New Edition ليست مقتصرة على ذاكرة الوصول العشوائية والكاميرا فقط بل أن التحسينات عملت علي تقديم تجربة استخدام جديدة من نوعها للمستهلك.











