شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن "أول فندق فضائى فى العالم " .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن أول فندق فضائى تجارى فى العالم سيشبه سفينة الرحلات البحرية، والذى سيحتوى على أماكن إقامة فاخرة وحانات ومطاعم ودور السينما.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فمن المنتظر أن تقوم محطة Von Braun Space Station، التى صممتها مؤسسة Gateway Foundation، بالبناء على التكنولوجيا المستخدمة فى محطة الفضاء الدولية (ISS).

ومع ذلك، على عكس سابقتها، سيحظى فندق الفضاء بجاذبية اصطناعية، مما يجعل كل من الزيارة والعيش طويل الأجل أكثر راحة، وسيتكون الفندق من عجلة يبلغ قطرها 190 مترًا والتى سيتم تدويره لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر، وسيكون حول العجلة 24 وحدة فردية مزودة بإقامة للنوم ووظائف دعم أخرى، وفقًا لـ The Gateway Foundation.

وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة دافئة ودهانات لمنح زوار فندق الفضاء تجربة مريحة وعائلية، كذلك سيكون هناك أيضًا العديد من الأشياء المرتبطة بسفن الرحلات البحرية - مثل المطاعم والبارات والحفلات الموسيقية وعروض الأفلام والندوات التعليمية.

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وتهدف مؤسسة Gateway Foundation إلى تشغيل محطة Von Braun الفضائية بحلول عام 2025، حيث يزور المحطة 100 سائح فى الأسبوع، وقال تيم غيتارى مؤسسة جيتواي:"فى النهاية، سيكون الذهاب إلى الفضاء مجرد خيار آخر يختاره الناس لقضاء عطلتهم، مثل الذهاب فى رحلة بحرية أو الذهاب إلى عالم ديزني".

وأضاف أنه على الرغم من أن السياحة الفضائية قد لا تكون متاحة إلا للأثرياء على مدار الأعوام القليلة المقبلة، إلا أن مؤسسة Gateway Foundation تهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء مفتوحًا للجميع، وبمجرد تشغيل محطة Von Braun للفضاء، تخطط مؤسسة Gateway Foundation لبناء محطة فضاء أكبر يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1400 شخص.

فى وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة عن خطة طموحة لإطلاق فندق فخم فى مدار منخفض، ومع ذلك، فى حجم طائرة خاصة كبيرة، سيكون أصغر بكثير من محطة الفضاء فون براون، وسوف يقبل فقط ما يصل إلى أربعة ضيوف يدفعون فى وقت واحد.