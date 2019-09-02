شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر الكواكب المرئية إضاءة فى سماء ليل سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الكواكب التى يقدم العلماء عرضا لهم، فهم من أكثر الكواكب المضيئة فى هذا الشهر، والتى قد تكون مرئية فى سماء الليل، حيث نقدم أبرز الأوقات لمشاهدة أى كوكب منها، بالإضافة إلى توجيهك إلى المكان الذي يمكن رؤيته فيه من أنحاء العالم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى.







كوكب الزهرة كوكب الزهرة في 30 سبتمبر، سيكون كوكب الزهرة مرئيا حوالي 30 دقيقة بعد غروب الشمس للمشاهدين عند خط العرض 40 درجة شمالًا.

لكن الكوكب يبلغ ارتفاعه حوالي 5 درجات فقط عند غروب الشمس، لذا فإن اكتشافه سيكون أمرًا صعبًا جدا حتى لو كان الأفق الغربي، ولكن فقط في نصف الكرة الجنوبي سيكون هذا الكوكب الرائع عالٍ بدرجة كافية في الشفق الساطع لاكتشافه بسهولة. المريخ Advertisements يتزامن مع مرور الشمس حاليا فهو قريب جدا من الشمس وهو ما يجعله مضيئا طوال هذا الشهر، ولكنه سيصل إلى أبعد نقطة عن الشمس نهاية الشهر. كوكب المشتري

يبدأ كوكب المشتري في 7 سبتمبر فى الإضاءة عبر الحدود في برج العقرب، وبحلول نهاية الشهر، سيكون قد ارتفع بمقدار 9 درجات. زحليمكن التقاط هذا الكوكب فى كامل إضاءته بعد الغسق، ولكن سرعان ما يبدأ بالهبوط باتجاه الجنوب الغربي، ويمكن اكتشاف تيتان أكبر قمر في زحل بواسطة تلسكوبات صغيرة غرب الكوكب خلال 13 و 29 سبتمبر، وفي مساء يوم 8 سبتمبر، سترى زحل يلمع حوالي 5 درجات إلى يمين القمر الصخري.

عطارد من الصعب جدا رؤية عطارد عند خطوط العرض الوسطى الشمالية هذا الشهر، وعند الانتقال سيظهر الكوكب بعد 45 دقيقة فقط من الشمس في نهاية الشهر، كما يظهر من خط العرض 40 درجة شمالًا.