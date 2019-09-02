تكنولوجيا: إعلانات تشويقية من لينوفو تستعرض فيها بعض من مواصفات هاتفي A6 Note وK10 Note

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر لينوفو القادم في 5 من سبتمبر من الهند للإعلان الرسمي عن هواتف A6 Note وK10 Note، وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم كشف عن بعض من مواصفات الهاتفين.

يأتي هاتف A6 Note وفقاً للإعلان التشويقي مع شاشة LCD بحجم 6.09 إنش، تدعم جودة عرض HD بلس، كما تضم نتوء القطرة في الشاشة، مع كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف A6 Note كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.0، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل يدعم عمق التصوير، وأيضاً فلاش LED مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

ومن المقرر أن يأتي هاتف A6 Note برقاقة معالج Helio P22، مع ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 أو 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، ويضم بطارية بقدرة 4000 mAh، وشاحن بقدرة 10W بتقنية الشحن السريع، ومن المقرر أن يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM مع بطاقة الذاكرة.

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من جانب أخر يأيي هاتف Lenovo K10 Note بشاشة LCD بحجم 6.3 إنش، تتميز بجودة عرض FHD بلس، مع نتوء القطرة في الشاشة الذي يضم كاميرة سيلفي بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

وينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 710، كما يضم كاميرة بإعدادات ثلاثية ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.4 بميزة تكبير بصري حتى مرتين، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.2.

وينطلق هاتف Lenovo K10 Note بقدرة بطارية 4050 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع 18W، ومنفذ USB C، كما تقدم لينوفو تقنية Dolby Atmos في الصوتيات، ومن المتوقع أن تأتي هذه الإصدارات بمستوى تسعير أقل من 208 دولار.

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