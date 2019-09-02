شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطل ملاكمة فلبينى يطلق أول عملة رقمية مشفرة فى العالم تتبع أحد المشاهير Pac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بطل الملاكمة الفلبينى "مانى باكياو"، عن عملة رقمية مشفرة جديدة خاصة به، وذلك خلال حفل موسيقى مجانى فى العاصمة مانيلا، حيث عزف وغنى فى الحفل الذى شارك فيه أكثر من ألفين من معجبيه لجذب الاهتمام بالعملة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن بطل المصارعة الذى يبلغ من العمر 40 عامًا، دخل التاريخ كأكبر بطل للعالم فى وزن "ويلتر"، وذلك بعد فوزه فى يوليو الماضى على بطل رابطة الملاكمة العالمية الأمريكى "كيث ثورمان" فى لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ويسعى باكياو الاستفادة من عملته المشفرة المسماة Pac، والتى ستسمح للجماهير بشراء سلع، والتفاعل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث من المنتظر ان تدرج عملة Pacفى البورصة العالمية للتبادل GCOX التابعة لسنغافورة، فيما تعد هذه العملة الجديدة أول عملة رقمية مشفرة فى العالم تتبع أحد المشاهير.

وفى نفس السياق تعتزم لاعبة التنس الدانماركية "كارولين فوزنياكي"، واللاعب "أوين" والمغنى "جاسون ديرولو" إطلاق عملاتهم الرقمية الخاصة مع البورصة العالمية للتبادل GCOX.