شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام أمازون ببيع منتجات غير مرخصة عبر متجرها الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن وجود بعض المنتجات غير الأمنة التى يجرى بيعها عبر متجر أمازون الإلكترونى، حيث كشف تقرير لصحيفة Wired الأمريكية، أن شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت كانت تبيع معززات إشارات الاتصالات بدون تراخيص لجنة الاتصالات الأمريكيةFCC (مثل تلك التى حصلت عليها من MingColl وPhonelex وSubroad)، بما فى ذلك بعض العلامات المميزة باسم Amazon's Choice.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن هذه الاجهزة غير المرخصة عانت من المشاكل بما فى ذلك التسبب فى تعطل الخدمة، حيث تم تلقى أكثر من شكوى من المشترين من شركات الاتصالات بعد تدخل معززاتها مع الأبراج الخلوية، حيث تعد انقطاعات الاتصالات هى احتمالات واضحة فى مثل هذه الحالات.

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وقال متحدث باسم أمازون، أنه يتعين على شركاء البيع "الامتثال لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة" عند إدراج البضائع للبيع، وقد قامت الشركة بإزالة بعض القوائم بعد تحقيق Wired، لكن بقيت بعض القوائم على الرغم من الإخطارات، إلا أن أمازون لم تستجب إلا من خلال الإشارة إلى أن أعضاء فريقها "يقومون باستمرار بمراجعة وصقل" السياسات والطرق المستخدمة لضمان احترام المنتجات للوائح.

يذكر أنه فى الماضى، جادلت أمازون بأنها تعمل كسوق لهؤلاء البائعين وليس عليها تحمل التزاماتها القانونية، وهو الأمر الذى يعرضها لاتهامات تتعلق بكونها تسبب مشاكل كبيرة نتيجة لوجود بعض المنتجات غير المرخصة على متجرها.