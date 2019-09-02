تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن شاشة هواوي الذكية التي تدعم نظام الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة اليوم عن شاشة هواوي الذكية من علامتها الفرعية Honor، والذي يظهر في التسريبات بنظام تشغيل الأندوريد.
قدمت شركة هواوي جهاز Honor Vision الذكي خلال الفترة الماضية، والذي يتوفر في السوق الصيني فقط الآن، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن هواوي في طريقها لإطلاق إصدار خاص بالأسواق العالمية يدعم نظام تشغيل الأندوريد.
وقد رصد جهاز تلفاز هواوي الذكي من علامة Honor في موقع Bluetooth SIG مؤخراً، والذي يأتي بأكثر من نموذج بأرقام HEGE و OSCA-550 و OSCA-550A و OSCA-550X وأيضاً OSCA-550AX، حيث تأتي النماذج الأربعة من الشاشة الذكية بواجهة EMUI HomeVision، مع إشارات تعود لنظام تشغيل الأندوريد من جوجل.
وتؤكد هذه التسريبات على أن هذا الإصدار من شاشات هواوي الذكية من علامة Honor سيتكامل مع نظام تشغيل الأندوريد، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز سيتكامل مع نظامي HarmonyOS والأندوريد معاً.
من جانب أخر تظهر في قائمة مواصفات شاشة هواوي الذكية رقاقة معالج Hi1103، وهي نفس الرقاقة التي جاءت في شاشة Honor Vision التي قدمت للسوق الصيني.
يذكر أن بعض التوقعات تشير أيضاً إلى أن هذا الإصدار من شاشات هواوي الذكية هو إصدار جديد يختلف عن شاشة Honor Vision، مع توقعات أن ينطلق بتجربة تحاكي Nest Hub، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الشاشة الذكية خلال الفترة القادمة.
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