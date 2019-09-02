Huawei تكشف النقاب رسميًا عن موعد وصول سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح مستقبل شركة Huawei في سوق الهواتف الذكية في حالة شك منذ إنذلاع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن الجدول الزمني قد عاد إلى المسار الصحيح. وعلى ذكر ذلك، فقد أعلنت شركة Huawei اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة Huawei Mate 30 Series في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، وسيتم ذلك بالضبط بمدينة ميونخ الألمانية.

تقول الشركة أنها ستصبح ” كاملة الدوران “، مما يشير بشكل غامض إلى الكاميرا الخلفية الدائرية. بالطبع، قد يعني ذلك أيضًا أشياء رمزية أخرى تأتي بتصميم دائري، ولكن نظرًا لأننا رصدنا بالفعل بعض الصور وبعض الأغطية الواقية، فنحن متأكدون تمامًا من أن سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series ستضم وحدة دائرية للكاميرا في الواجهة الخلفية.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فنحن لا نعرف الكثير عن Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro، ولكننا نتوقع وصول هذين الهاتفين مع المعالج HiSilicon Kirin 990 الذي ينبغي أن يتم الإعلان عنه في معرض IFA 2019 المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر بالعاصمة الألمانية برلين، وشاشة OLED بحجم 6.7 إنش في الهاتف Huawei Mate 30 Pro، فضلا عن بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 55W. وإقترحت بعض الشائعات أيضا إمتلاك هواتف Huawei Mate 30 الجديدة لكاميرتين على الأقل بدقة 40 ميغابكسل في الواجهة الخلفية.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتم الإعتماد في هواتف Huawei Mate 30 Series الجديدة على نظام Android 9 Pie أو Android 10، إلا أننا متأهبين للمفاجئة، لأن شركة Huawei أعلنت بالفعل عن نظام HarmonyOS الخاصة بها كنظام تشغيل بديل لنظام الأندرويد في حالة إذا لم تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة والصين عن نتيجة مثمرة.