اليابان تبدأ ببيع طوابع حبر الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في تمييز المنحرفين على القطارات

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بالسلامة الشخصية، فهناك الكثير من الأشياء التي يمكننا شراؤها للمساعدة في الحفاظ على أماننا في الأماكن العامة. على سبيل المثال، يمكنك شراء رذاذ الفلف لصد المهاجمين، وهناك أيضًا صفارات وأجهزة تصدر ضوضاء عالية وصاخبة لردع المهاجمين أو لجذب الإنتباه إلى نفسك.

ومع ذلك، في اليابان، بدأت شركة Shachihata المتخصصة في إنشاء قرطاسية الأقلام وأدوات الكتابة في بيع شيء يُدعى ” ختم مكافحة الإزعاج | Anti-Nuisance Stamp “. هذا طابع يَستخدم حبر الأشعة فوق البنفسجية لتمييز الشخص الذي تم ختمه به، على غرار الطريقة التي تستخدم بها بعض النوادي علامات حبر الأشعة فوق البنفسجية للسماح للمدراء بدخول المؤسسة.

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تم تصميم هذا الطابع لمساعدة النساء على محاربة المنحرفين على القطارات. إذا كنت معتادًا على زيارة اليابان، فربما تعلم أن البلد يواجه مشكلة المضايقات الجنسية حيث يستغل الرجال إزدحام القطارات للتحرش بالنساء.

الفكرة من وراء إنشاء هذا الطابع هي أنه سيسمح للنساء بختم المهاجمين بسرعة دون أن يعرفوا بالضرورة ذلك. بعد ذلك، إذا قامت النساء بإبلاغ الشرطة بالحادث، يمكن أن تساعد هذه الطوابع في التعرف على الجاني بسرعة. يبدو أن هذه الطوابع قد حققت نجاحًا كبيرًا حيث باعت الشركة مجموعتها بالكامل في اليوم الأول بعد طرحها للبيع.