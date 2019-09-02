Razer ستتيح لك الآن تخصيص الغطاء الواقي لهاتفك الذكي عن طريق لعبتك المفضلة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن البعض قد يجادل بأن إستخدام الأغطية الواقية للهواتف الذكية يجعل إستثمارات الشركات في تصميم هواتفها الذكية تذهب سدى، إلا أنه في كثير من الأحيان تُعد تلك الأغطية الواقية ضرورية. هذا بسبب إستخدام مواد مثل الزجاج والألومنيوم والتي تُخدش بسهولة، والأغطية الواقية تحميها على الأقل من ذلك.

ومع ذلك، فالأغطية الواقية لها جانبًا إضافيًا في السماح لنا بإظهار شخصيتنا، حيث قد يفضل البعض شيئًا نحيفًا وغير مثير للأنظار، بينما يُفضل البعض الأخر شيئًا ضخمًا ولكنه قوي. إذا كنت تبحث عن غطاء واقي لإظهار شخصيتك، فقد يكون لدى شركة Razer شيئًا من أجلك.

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أعلنت الشركة أنها ستقوم الآن ببيع أغطية واقية تم تخصيصها عن طريق تصاميم من ألعابك المفضلة. هناك مجموعة من الألعاب للإختيار من بينها، ولكن في حالة عدم رؤية لعبتك المفضلة في القائمة، فلا داعي للقلق لأن شركة Razer أوضحت أنها تخطط لإضافة تصاميم جديدة مع مرور الوقت.

سيكون هناك نوعان من الأغطية الواقية للإختيار من بينهما، الغطاء الواقي ” Lite ” الذي يمتاز بهيئة نحيفة وخفيفة، والغطاء الواقي ” Tough ” الذي يمتاز بالمزيد من المتانة والحماية. سيتم تصنيع كلا النوعين من مادة البوليكاربونات وسيتم تسعيرهما بنحو 40 دولار أمريكي لكل منهما. وبالنسبة لهذه الأغطية الواقية، فهي متوافقة مع أجهزة مثل iPhone X و iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max و Google Pixel 2 XL و Huawei P10 Plus و Galaxy S10 و Galaxy S10 Plus. توجه إلى الموقع الرسمي لشركة Razer على شبكة الإنترنت إذا كنت ترغب في التحقق من الأمر.