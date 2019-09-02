شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Facebook يتصدر القائمة.. تعرف على عدد مستخدمى السوشيال ميديا حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بأكثر من ربع مليار شخص على مدار العام الماضي، حيث استخدم 46٪ من إجمالي سكان العالم تلك الوسائل في يوليو 2019.

Advertisements

وبحسب تقرير لقناة "الغد"، ارتفع معدل استخدام من هم فى سن 13 عامًا فما فوق إلى 59% ، وتشير التقديرات إلى أن النسبة ستتخطى الـ60 % خلال الأشهر المقبلة.

كما أن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم يشاهدون الفيديوهات عبر الإنترنت كل شهر GlobalWebIndex ما يعادل أكثر من نصف إجمالي سكان العالم، أما جمهور Snapchat فزاد بنسبة 19 % في الأشهر الـ3 الماضية ليصل إلى 369 مليون مستخدم بحلول يوليو 2019 لكن لا يزال Facebook يتصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بالمراهقين.