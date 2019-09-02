شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم من 50 عامًا.. ظهور أول ماكينة ATM في أمريكا.. اعرف حكايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الحاضر، إذا كنت بحاجة إلى القليل من المال، فيمكنك العثور على ماكينة الصراف الآلى الموجودة فى الشوارع وداخل المتاجر، ولكن هذا لم يكن الحال من 50 عاما، فالأمر كان أكثر تعقيدًا.

ووفقا لصحيفة USATODAY الأمريكية، تحل هذا الشهر الذكرى الخمسين لظهور ماكينات الـ ATM لأول مرة فى أمريكا فى أحد فروع Chemical Bank فى روكفيل سنتر، لونج آيلاند، وكان ذلك فى 2 سبتمبر 1969.

وبداية من أول استخدام لرقم التعريف الشخصى ( PIN) وصولا بالقدرة على استخدام هاتفك الذكى بدلاً من بطاقة الخصم لسحب الأموال، أصبح جهاز الصراف الآلى أداة لا غنى عنها للتعامل مع الموارد المالية للعائلة.

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يذكر أن فى عام 1982 قام 34 بنكًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة بإنشاء نظام Plus، وهى شبكة صراف آلى مشتركة بين البنوك تمكن عملاءها من سحب أموال من بنوك أخرى غير البنوك الخاصة بهم.