ميزة مشاركة الشاشة ” Screen Sharing ” قد تشق طريقها قريبًا إلى Facebook Messenger

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بمؤتمرات الفيديو فإن مشاركة الشاشة هي ميزة يتوقعها معظم الناس في مثل هذه الخدمات. هذا لأن مؤتمرات الفيديو عادة ما تستخدمها الشركات لأنها تكون بحاجة إلى التعاون الوثيق أو تقديم العروض التقديمية عن بعد، ومشاركة الشاشة هي الكيفية التي يمكنهم بها متابعة تبادل المعلومات مع بعضهم البعض.

إذا كنت أحد مستخدمي Facebook Messenger، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أنه وفقا للباحثة jane Manchun Wong، فقد إكتشفت بعض الأدلة داخل Facebook Messenger والتي تشير إلى أن مُشاركة الشاشة هي ميزة قد نتطلع إليها في المستقبل.

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وفقا للباحثة Jane Manchun Wong، فقد صرحت بالقول : ” يمكن الوصول إلى ميزة مشاركة الشاشة من خلال زر في شاشة محادثة الفيديو أو المحادثة الصوتية. يتم تقديم الميزة تحت إسم Share Your Screen Together، حيث يمكن لهذا المستخدم مشاركة المحتوى المفضل لديه من خلال الدردشة المرئية. عندما يقوم المستخدم بتشغيل ميزة مشاركة الشاشة، فسوف يتم إيقاف تشغيل الكاميرا الخاصة به، وسيكون بإمكان كل شخص في الدردشة رؤية الشاشة “.

ومع ذلك، فمن غير الواضح متى ستقوم الفيسبوك بإصدار هذه الميزة. بعد كل شيء، تختبر الشركات ميزات جديدة بين الحين والآخر، فهي تختار تجربة ميزات جديدة داخليًا قبل تقرير ما إذا كانت جيدة بما يكفي لإصدارها أم لا. هذا يعني أنه ربما لا ينبغي أن تكون متحمسًا كثيرًا لرؤية هذه الميزة يجري إطلاقها لعامة الناس في المستقبل القريب.