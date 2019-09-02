المزيد من شركات الطيران تبدأ بحظر إستخدام حواسيب MacBook Pro أثناء الرحلات

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد ظهور التقارير التي تفيد بأن شركة آبل قد بدأت بإستدعاء طراز 2015 من نسخة 15 إنش من MacBook Pro بسبب المخاوف المتعلقة بإحتمال إشتعال النيران في البطاريات، بدأت بعض شركات الطيران في حظر وضع حواسيب MacBook في الأمتعة المُسجلة. بدلاً من ذلك، طُلب من المسافرين إحضارها معهم في حقائبهم المحمولة.

ومع ذلك، يبدو أن بعض شركات الطيران قد قطعت خطوة أخرى إلى الأمام. أثناء حديثها مع وكالة الأنباء بلومبورج، أكدت شركة Quantas أنها ستقوم بحظر جميع طرازات 15 إنش من MacBook Pro، بما في ذلك تلك الطرازات التي لم يتم ذكرها، مما يعني أنه حتى الطرازات الحديثة من نسخة 15 إنش من MacBook Pro التي تم شراؤها مؤخرًا ستكون جزءًا من تلك القائمة.

Advertisements

كما قامت شركة الطيران بحظر إستخدام الحواسيب المحمولة أثناء الرحلة، مشيرة إلى أنه يجب أن تظل مغلقة في الرحلة بأكملها. في حين يبدو الأمر شيئًا متطرفًا، إلا أنه أمر منطقي. وذلك لأن بعض التقارير التي سمعناها تتضمن كيف إشتعلت النيران في بطارية أحد حواسيب MacBook Pro حتى أثناء وجوده في وضع السكون ( بمعنى أنه لم يتم إيقاف تشغيله بالكامل ).

بينما يمكن إحتواء الحرائق في المقصورة بسهولة، إلا أننا نفترض أنها لا ترغب في المخاطرة. لسنا متأكدين من المدة التي يتوقع أن تظل فيها عمليات الحظر هذه سارية، ولكن إذا كنت تمتلك طراز 2015 من نسخة 15 إنش من MacBook Pro، فقد ترغب في إستبدال بطاريته في أسرع وقت ممكن.