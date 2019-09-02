تكنولوجيا: شاهد.. صور "ناسا" و"نوا" المتحركة لإعصار دوريان من الفضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأقمار الصناعية التي تديرها وكالة ناسا الأمريكية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تتبع حركة إعصار دوريان وتقدمه، حيث يعد إعصار دوريان الآن عاصفة من الفئة الخامسة، والذى يقترب من جزر أباكوس وجزر الباهاما.
ونقلا عن موقع "space" الأمريكى، نقدم بعض الصور من ملاحظات القمر الصناعي، والتي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي من كلتا الوكالتين.
يوم 1 سبتمبر يوم 31 أغسطس 30 أغسطس
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