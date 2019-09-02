شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل ارتفاع حرائق الأمازون فى البرازيل دون توقف وسط تحذيرات بيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصاعد أزمة غابات الأمازون والحرائق التى اضرمت فى صفوف أشجارها، ولكن الأمر لا يتوقف ويزداد بلا هوادة على الرغم من الجهود المبذولة فى احتواء الموقف، والتعامل مع الأمر من جانب الجهات الوطنية بالبرازيل والمنظمات العالمية والبيئية المختلفة، ومن بين ذلك نقدم تصورا كاملا للمشهد الحالى.

وفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، قال مسئولون إن عدد الحرائق فى حوض الأمازون بالبرازيل لا يزال فى ارتفاع رغم أن الحكومة تحاول استيعاب الحرائق، حيث أظهرت بيانات الأقمار الصناعية الصادرة عن المعهد الوطنى لبحوث الفضاء اندلاع حريق جديد.

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كما أنه خلال الفترة من يناير إلى نهاية أغسطس كان 51.9% من الحرائق المسجلة فى البرازيل، والتى بلغ عددها 88،816 حريقًا فى الغابات المطيرة، وهو ما اعتبره عدد من الخبراء نتيجة مباشرة ومثيرة لإزالة الغابات على نطاق واسع.

وعلى الرغم من أن منطقة الأمازون فى البرازيل تمر بموسمها الجاف إلا أن الخبراء يلاحظون أن 2019 كان أكثر رطوبة من الأعوام السابقة، كما يشددون على أنه لا توجد حرائق طبيعية فى الأمازون، فيما يقول بعض المحللين إن قرار عدم حرق أى من الغابات قد يكون متأخرا ولفتة سياسية أكثر منه عملية.

وتعد إزالة الغابات لأغراض الزراعة أحد أخطر التهديدات التى تواجه الغابات المطيرة، وهى مشكلة موجودة فى بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وغيانا الفرنسية، وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.