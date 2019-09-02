4 تدابير أمنية تساعد الشركات الصغيرة على تأمين مواقعها الإلكترونية

يعتبر أمان مواقع الويب أمرًا يجب على كل شركة ومطور ومدوِّن أن يأخذوه في الاعتبار، حيث توجد فكرة خاطئة تدعى أن الشركات الصغيرة لا يجب أن تقلق بشأن تأمين مواقعها بقدر ما تفعل الشركات الكبرى، ولكن الإحصائيات أثبتت أن هذه الفكرة خاطئة تمامًا.

تشير أحدث البيانات إلى أن 43% من الهجمات الإلكترونية تستهدف مواقع الشركات الصغيرة، وأن 14% منها فقط لديها تدابير أمن إلكتروني قوية تساعدها على مواجهة هذه الهجمات. واتضح أيضًا أن هذه الهجمات تكلف الشركات الصغيرة والمتوسطة خسائر تتراوح بين 84 ألف دولارِِ، و148 ألف دولارِِ لكل حادث اختراق.

تحتاج الشركات الصغيرة إلى مواكبة منافسيها، وطرح منتجات وخدمات جديدة بسرعة لتحافظ على نجاحها، وفي هذا السياق يُعتبر استخدام الأدوات الرقمية – وعلى رأسها المواقع الإلكترونية – أمرًا أساسيًا في تمكين التعاون، وإدارة المشاريع والتخطيط والتفاعل مع العملاء، وينبغي أن تعمل هذه الأدوات بشكل صحيح، وأن تكون آمنة تمامًا.

يجب على الشركات الصغيرة البحث عن أفضل الطرق للحفاظ على أمان الموقع ضد المتسللين، ومرسلي البريد العشوائي، لتأمين بياناتها وبيانات العملاء الذين يستخدمون موقع الويب.

فيما يلي 4 تدابير أمنية تساعد الشركات الصغيرة في تأمين مواقعها:

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1- تفعيل المصادقة المتعددة العوامل:

تعتبر (المصادقة المتعددة العوامل) Multi-Factor Authentication طريقة جيدة تستخدمها الشركات للحفاظ على أمان تسجيل دخول المستخدمين إلى موقع الويب.

تمنح هذه الطريقة العملاء إمكانية الوصول فقط بعد تقديم إثبات هوية أو أكثر من دليل إلى آلية المصادقة، والتي صُممت للحماية من سرقة بيانات الاعتماد، تستخدم الشركات أساليب مصادقة متنوعة تبعًا للموقف.

بعد تمكين المصادقة متعددة العوامل، سيواجه المتسللون صعوبة في اقتحام الحسابات التي يستخدمها الموظفون أو العملاء، والسبب هو أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أجهزتهم للحصول على رمز تأكيد الهوية.

2- إنشاء نسخة احتياطية من موقع الويب:

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تحتاج كل المواقع إلى وضع خطة طوارئ؛ للتعامل بشكل مناسب مع المشاكل المفاجئة، مثل: حدوث أي هجوم إلكتروني كبير، أو انقطاع الخدمة، والهدف من ذلك هو استعادة موقع الويب الأساسي، وقواعد البيانات المرتبطة به، والعودة للعمل بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

يجب أن يكون لدى شركتك سياسة نسخ احتياطي صارمة لجميع قواعد البيانات الرئيسية، حيث تُشدد أفضل الممارسات في هذا الشأن على وجوب أخذ أكثر من نسخة احتياطية على خوادم عالمية متعددة، حتى إذا تعطلت قاعدة البيانات الأساسية الخاصة بك في منطقة ما، يمكنك نقل العمل إلى أخرى بسرعة.

3- استخدام كلمة التحقق:

بصرف النظر عن استخدام المصادقة متعددة العوامل، يمكنك أيضًا استخدام اختبار CAPTCHA للتخلص من البوتات التي تهاجم مواقع الويب، هناك العديد من ألغاز CAPTCHA التي يمكنك إعدادها للأشخاص الذين يحاولون تسجيل الدخول.

4- تشفير بيانات العميل:

إن تفعيل بروتوكول الحماية SSL على موقع الويب يتيح لك حماية المعاملات عبر الإنترنت، عن طريق الحفاظ على سرية البيانات أثناء انتقالها عبر المواقع من خلال التشفير، بمعنى آخر ستكون بيانات العميل غير مرئية للقراصنة.

الكثير من الناس يستخدمون الإنترنت عبر شبكات واي فاي عامة غير موثوقة، وربما غير آمنة، مما يجعل بياناتهم الشخصية متاحة لأي شخص، ولكن مع استخدام تشفير SSL، لا يمكن فك تشفير البيانات المسروقة.

باستخدام بروتوكول الحماية SSL؛ فأنت تحمي بيانات العميل المتدفقة بين الخادم ومتصفح العميل، ولكن هذا لا يمنع القراصنة من محاولة التسلل إلى الأنظمة الخلفية، وسرقة المعلومات مباشرة من المصدر، لهذا السبب من الضروري أيضًا وجود أدوات تشفير لحماية قواعد البيانات، والخوادم الخاصة بك.

من غير المحتمل أن تسمح لك خدمة الاستضافة بالبدء في تثبيت برمجيات أمان في الخادم الخاص بها، ولكن يجب عليك طرح الأسئلة حول خيارات الأمان التي ستحصل عليها، قبل الاشتراك في خدمة الاستضافة، حيث يجب تشفير جداول قاعدة البيانات، لحماية عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وكلمات المرور، وأرقام بطاقات الائتمان.