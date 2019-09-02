شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بخرائط جوجل تساعدك على الذهاب لعملك بسهولة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت رحلتك اليومية إلى العمل تتطلب أن تتنقل إلى محطة الحافلات أو محطة القطار قبل أن تأخذ تاكسى إلى مقر عملك، فقد يكون تخطيط رحلتك أسهل، بفضل خرائط جوجل.

إذ أطلق تطبيق الخرائط أداة جديدة لمساعدتك فى التخطيط لرحلات معقدة متعددة الجهات مسبقًا، وأعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن أحدث ميزة تسمى "Mixed Modes" ويتم طرحها تحت علامة تبويب "ترانزيت" فى التطبيق خلال الأسابيع المقبلة.

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وتتيح لك الأداة الاختيار من بين خيارات متعددة للذهاب للمكان الذى تريده بشكل سهل وسريع، وستتيح لك جوجل اختيار المشى وركوب الدراجات ومشاركة الركوب وفقًا للجهة التى ستذهب إليها.

ووفقًا لموقع "تك انسايدر" الأمريكى، سيكون عليك إدخال عنوان وجهتك فى مربع البحث، وبعدها ستحصل على خيارات الطرق التى تشمل وسائط نقل متعددة مدمجة معًا فى رحلة واحدة.

وتأتى الإضافة الجديدة بعد العديد من التحديثات التى ضمتها جوجل حديثا للتطبيق، إذ أضافت الشركة ميزة فى مايو الماضى تجعل طلب الطعام أكثر سهولة، ودمجت أداة فى يونيو تحذرك من الحافلات والقطارات المزدحمة، كما أضافت ميزة مشاركة الدراجات فى يوليو الماضى.