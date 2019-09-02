كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “sony” تتعاون مع “yamaha” لإنشاء مفهوم عربة ذاتية الحكم

متابعة-سنيار: تعاونت sony مع yamaha لإنشاء مفهوم عربة ذاتية الحكم تستخدم كلوحة إعلانات متنقلة.

تم تصميم عربة SC-1 sociable لأغراض الترفيه بما في ذلك المتنزهات الترفيهية وملاعب الغولف و “المنشآت التجارية”.

تتسع العربة الكهربائية بالكامل لخمسة أشخاص وتصل سرعتها القصوى إلى 12 ميلا في الساعة، وتأتي مع بطاريات قابلة للاستبدال، وتستخدم مستشعرات صور إضافية لتحسين الوعي بالموقف.

يدمج SC-1 تكنولوجيا القيادة الذاتية لمحرك ياماها وتكنولوجيا التصوير الترفيهي من سوني.

يتميز النموذج بالعديد من أجهزة استشعار الصور عالية الحساسية والكاميرات الموجودة على متنها لقراءة محيطها، مما يتيح التشغيل الآمن.

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تتيح هذه المستشعرات والكاميرات المصاحبة للشاشة عالية الدقة المثبتة داخل السيارة للركاب رؤية محيطهم في الليل حتى بدون الحاجة إلى المصابيح الأمامية.

في الداخل، توفر الشاشة مقاس 49 بوصة في الداخل رؤية واقعية للعالم، بينما توفر أربع شاشات مقاس 55 بوصة بدقة 4k إعلانات الشاشة الخارجية للمارة ووسائل الإعلام الأخرى.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للعربة تحديد بعض التركيبة السكانية للمارة وتحسين العروض الترويجية بناءا على عوامل مثل العمر والجنس.

تشتمل عربة SC-1 الاجتماعية على نظام 2D LiDAR وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية مدمجة، والتي تجمع بيانات الإزاحة لتحليلها بشكل متعمق.

تتوقع الشركتان استخدام العربة الاجتماعية للخدمات في اليابان في وقت ما في عام 2019 أو بحلول مارس 2020.