كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “سيون” سيارة ألمانية ذاتية الشحن.. معززة بـ”نباتات طحلبية” في لوحة القيادة لتحسين المناخ الداخلي

متابعة-سنيار: كشفت شركة “سونو موتورز” الألمانية لصناعة السيارات، عن النموذج الأولي لسيارتها “سيون” التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي صممت للتوعية بمخاطر الوقود الأحفوري على البيئة ومزايا الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وتقوم الشركة المصنعة باختبار السيارة الجديدة لطرحها في السوق قبل نهاية عام 2019، في إطار المشروع الألماني الذي يهدف لتسيير مليون سيارة كهربائية بحلول 2020.

وتستمد السيارة الجديدة طاقة الشمس من خلال 330 خلية شمسية مدمجة بهيكلها، ومثبته أعلى السقف والغطاء الأمامي وعلى الجوانب، وتستطيع إعادة شحن البطارية الخاصة بها أثناء السير أو التوقف تحت أشعة الشمس.

وقالت لورين هان، الرئيس التنفيذي للشركة إنهم بدأوا العمل قبل 4 سنوات في مرآب لتصليح السيارات وسرعان ما تطور العمل وانتقلوا إلى ورشة عمل أكبر، وفي أوائل عام 2016 قدموا أول نموذج من سياراتهم.

وقام المطورون بإمداد السيارة الجديدة بوسائل طاقة تقليدية لمجابهة الفترات التي تغيب فيها أشعة الشمس ويصعب إعادة شحن البطارية ذاتيًا، كما تم تعزيزها بجهاز مدمج مكون من نباتات طحلبية في لوحة القيادة لتصفية جزيئات الغبار طبيعيًا داخل المقصورة، وقالت الشركة بأنها: “مرشح طبيعي يحسن المناخ الداخلي ويقلل من تلوث الجسيمات”.

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تم دمج خيوط الطحالب في لوحة أجهزة القياس للسيارة المغطاة بلوحة شفافة أسفل عرض رقمي 10 بوصة، وهي تستخدم الجاذبية الإلكتروستاتيكية لتصفية ما يصل إلى 20 ٪ من المواد الجسيمية من الهواء مع تقديم تأثيرات إيجابية على درجة الحرارة والرطوبة داخل السيارة، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

وأكد مسئولون بالشركة أنهم تلقوا حتى الآن قرابة 5 آلاف طلب شراء.

ومن المقرر أن تكون “سيون” أول سيارة كهربائية منتجة بكميات كبيرة مع تكامل بالطاقة الشمسية، وفقا لسونو، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج السلسلة من الطراز في النصف الثاني من عام 2020، مع إنتاج ما مجموعه 260.000 سيارة.

وقالت سونو أنه سيتم تسليم سيارة الدفع الرباعي (SEV) في نسخة تكلف 25500 يورو (حوالي 28100 دولار أمريكي).