Pokémon Masters هي تطبيق الآيفون الأكثر تحميلاً في 27 دولة

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر تطبيق Pokémon Masters بالفعل على الأجهزة الذكية. هذه اللعبة اللعبة تسمح للاعب اختيار المُدرّب المفضل له من السلسلة و خوض التحديات و المعارك ضد المُدربين الآخرين باستعمال وحوش الجيب بوكيمون (Pocket Monsters).

وكالة Sensor Tower أكّدت أن اللعبة قفزت مباشرة إلى التطبيق الأكثر تحميلاً على متاجر آبل الرقمية في 27 دولة حول العالم، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان. اللعبة تصدرت أيضاً قائمة التطبيقات الأكثر جنياً للأرباح في هونغ كونغ و اليابان، و وصلت إلى المركز الثاني عشر في المتجر الأمريكي.

اللعبة من نشر و تطوير شركة DeNa.