شركة Koch Media سعيدة بمتجر Epic الرقمي!

فاطمة أيت طالب - دبي - لسنواتٍ طويلة احتكر متجر Steam مبيعات الألعاب على الحواسيب الشخصية، و إن أردنا أن نكون عادلين يمكننا أن نقول بأن هذا المتجر كان له دور كبير في إنعاش سوق ألعاب الفيديو على الحاسب الشخصي في المقام الأول. حسناً، كل هذا تغير عندما قامت Epic بإطلاق متجر رقمي منافس، و قامت بتصرف جريء للغاية، حيث خفضت نسبة الاقتطاع من مبيعات الألعاب من 30% المتعارف عليها في كافة المتاجر الرقمية (آبل – غوغل – بلايستيشن و الجميع) إلى 12% فحسب.

شركة Koch Media و التي أطلقت Metro Exodus حصرياً على متجر Epic الرقمي، أكدت على لسان رئيس الشركة Klemens Kundratitz بأنها سعيدة بمتجر Epic الرقمي و سعيدة بنموذج عمل Epic، كما أنها راضية عن مبيعاتها على هذا المتجر. كليمينس أكّد أنه يحظى بعلاقة عمل جيدة مع Steam أيضاً.