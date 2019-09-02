ألعاب الرياضة الإلكترونية حققت 15.3 مليار دولار على الهواتف الذكية في العام الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - يُطلق مصطلح الرياضة الإلكترونية على الألعاب التي تحتوي على جانب تنافسي بين اللاعبين، لا سيما عبر الشبكة. بحسب تقرير جديد من وكالة Niko Partners، فإن ألعاب الرياضة الإلكترونية على الهواتف الذكية حققت عائدات وصلت إلى 15.3 مليار دولار على الهواتف الذكية في العام الماضي.

العائدات شكلت 25% من إجمالي عائدات ألعاب الهواتف، و أشار التقرير إلى أن الرياضة الإلكترونية على الهواتف الذكية ستواصل النمو السريع كأسرع قطاعات الرياضة الإلكترونية نمواً. علماً أن عناوين الرياضة الإلكترونية على الحاسب الشخصي حققت عائدات وصلت إلى 16.1 مليار دولار في العام الماضي.

و أشار التقرير إلى أن الصين هي السوق الأكبر للرياضة الإلكترونية في العام، إن كان على الحاسب الشخصي أو الهواتف الذكية.