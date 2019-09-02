شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس متحدثًا عن خوفه الأكبر: لا أريد أن يتوقف عقلى عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد بيل جيتس واحدًا من أهم أغنياء العالم وأحد أشهر عمالقة التكنولوجيا، لذا سيتم إصدار سلسلة وثائقية جديدة تكشف عن تفاصيل جديدة فى حياته وأحد أكبر مخاوفه.

وفى لقطة تم إصدارها من السلسلة الوثائقية، عندما سئل جيتس عن أكبر مخاوفه، أجاب قائلاً: "لا أريد أن يتوقف عقلى عن العمل"، كما أوضح جيتس أيضًا إن حيوانه المفضل هو الكلب وأن طعامه المفضل هو "الهامبرجر".

وكشف جيتس أيضًا من فترة عن أكثر الأشياء التى ندم عليها، وهو عدم إطلاق نظام تشغيل منافس لـIOS قبل طرح جوجل لنظام أندرويد.

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وقال جيتس وقتها: "كما تعلمون فى عالم البرمجيات، ولا سيما بالنسبة للمنصات، هذه هى الأسواق التى تستحوذ على اهتمام الجميع، لذا فإن أكبر خطأ على الإطلاق هو أيا كانت سوء الإدارة الذى انخرطت فيه، وتسبب فى ألا تكون مايكروسوفت مكان أندرويد، فقد كان هذا أمرًا طبيعيًا أن تفوز مايكروسوفت بذلك".

وأقر جيتس كذلك أنه كان هناك مساحة لنظام تشغيل واحد فقط بخلاف وجود أبل وأن الفجوة ملأتها جوجل، عندما كان من الممكن أن تفعل مايكروسوفت ذلك، كما قال: "هناك مجال لنظام تشغيل واحد غير تابع لشركة أبل، وما قيمة ذلك؟ 400 مليار دولار، والتى كان من الممكن تحويلها من شركة جوجل إلى مايكروسوفت".