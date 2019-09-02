شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 150 ألف قتيل ومليونى متشرد.. تفاصيل عن ذكرى حدوث زلزال طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم منذ عام 1923 حدث زلزال كبير هز اليابان، يسمى بزلزال طوكيو - يوكوهاما لعام 1923، ويُطلق عليه أيضًا زلزال كانتو الكبير، والذى بلغت قوته 7.9 درجة، حيث ضرب منطقة العاصمة طوكيو يوكوهاما بالقرب من الظهر في 1 سبتمبر 1923.

ووفقا لما ذكرته موسوعة "Britannica"، قدرت حصيلة القتلى من الزلزال بـ150 قتيلا، فيما انهار أكثر من نصف المباني المبنية من الطوب، وعشر المباني الخرسانية المسلحة في المنطقة، ما أدى إلى تشريد حوالى مليونى شخص بلا مأوى خاصة أن الحرائق التى تلت الزلزال تسببت أيضًا فى القضاء على المساكن البشرية.

وتسببت هزات الزلزال أيضًا في حدوث تسونامي بلغ ارتفاعه 39.5 قدم أى ما يساوى 12 مترا في أتامي على خليج ساغامي، الذى زاد من وتيرة الخسائر، حيث أن هذا الزلزال كان من بين أقوى الزلازل التى تضرب المنطقة على الإطلاق.

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ولا يشبه هذا الزلزال فى اليابان سوى زلزال مدينة كويبى الذى حدث بعد ذلك فى 17 يناير 1995، وانتهى بوفاة 6400 شخص، بالإضافة إلى عدد أخر من الخسائر بسبب الحرائق والانهيارات الأرضية.

ولم تسلم اليابان من الهزات العنيفة، فبعدها بقليل فى 11 مارس 2011، وقع زلزال ضخم بلغت قوته 9.0 درجة قبالة ساحل سينداي، مما تسبب في بعض الأضرار الكبيرة، ولكنه تسبب أيضًا في سلسلة من موجات المد المدمرة على طول ساحل شمال شرق اليابان.