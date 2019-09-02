شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يطلق ميزة جديدة مخصصة لحماية متظاهرى هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تطبيق تليجرام إصدار تحديثا مخصصا لحماية هويات متظاهرى هونج كونج فى الأيام المقبلة، إذ ستعمل الميزة المقبلة على إخفاء أرقام هواتف المستخدمين لمنع السلطات من البحث عن الأشخاص المشاركين فى "جروبات" المحتجين.

ووفقًا لوكالة رويترز، أطلق تليجرام مزايا أمان جعلت منه واحدًا من التطبيقات المفضلة للنشطاء فى جميع أنحاء العالم، إذ يستخدم المتظاهرون فى هونج كونج التطبيق لتبادل المعلومات حول المكان الذى يقيمون فيه المظاهرات، ولإرسال رموز الوصول للمبانى التى يمكنهم إخفاءها والتأكد من معرفة زملائهم الناشطين بهويات رجال الشرطة السريين.

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كشف مؤسس التطبيق Pavel Durov بعد فترة وجيزة من بدء الاحتجاجات قبل بضعة أشهر أن تطبيقه كان مستهدفًا بهجوم DDoS، وجاءت معظم عناوين IP للمهاجمين من الصين، فنظرًا لأن أى شخص يمكنه الانضمام إلى دردشات المجموعة، يعتقد المحتجون أن السلطات كانت تتسلل إلى محادثاتهم وتحميل كميات كبيرة من أرقام الهواتف لمعرفة الهوية، وبمجرد أن يطابق التطبيق رقمًا باسم مستخدم فى المجموعة، يمكن للسلطات أن تطلب معلومات عن هويته الحقيقية من مزود خدمة الهاتف المحمول.

وقال مصدر لرويترز فإن Telegram وجد أدلة على أن السلطات استخدمت هذه الطريقة، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت قد سمحت لهم بالتعرف على المتظاهرين وتحديد مكانهم بنجاح، وما إذا كان ذلك أدى إلى أى من الاعتقالات البالغ عددها 900 التى تمت حتى الآن، فى كلتا الحالتين ، سيسمح تحديث Telegram للمستخدمين بحماية أنفسهم عن طريق تعطيل المطابقة برقم الهاتف، وستجعل هذه الميزة من الصعب العثور على بعضها البعض على التطبيق، ولكن على الأرجح سيكون الأمر يستحق ذلك بالنسبة لأولئك الذين يريدون الاستمرار فى الخروج إلى الشوارع على الرغم من حظر المظاهرات.