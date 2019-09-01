إشاعة: بطاقة الرسوم GeForce GTX 1650 Ti قادمة في أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما طرحت شركة Nvidia بطاقات RTX بمعمارية Turing، لم تنجح هذه البطاقات في تحقيق المبيعات المطلوبة للشركة. ردّ الفعل أتى سريعاً بعد ذلك من طرف نفيديا، و التي قامت بطرح البطاقات الرسومية GTX 16xx دون تقنية Ray Tracing و العتاد الخاص بها بأسعار أرخص ثمناً، بالإضافة إلى طرح بطاقات SUPER المحسنة من بطاقات RTX و بقدرات أفضل.
اليوم يؤكد تقريرٌ جديدٌ من الصين أن شركة نفيديا ستقوم بإطلاق بطاقة الرسوم GeForce GTX 1650 Ti في وقتٍ مُبكّر من شهر أكتوبر القادم، و يفترض أن تكون هذه البطاقة أقوى من GeForce GTX 1650 و أعلى ثمناً بقليل. و بينما يصل ثمن GeForce GTX 1650 إلى نحو 149$، قد يصل ثمن البطاقة الأقوى GeForce GTX 1650 Ti إلى 179$.
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