شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. مسبار ناسا يمر للمرة الثالثة حول الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمر مسبار باركر الشمسى التابع لوكالة ناسا الأمريكية للمرة الثالثة حول الشمس، حيث تم تصميم المركبة الفضائية لمساعدة العلماء على فهم الشمس بشكل أفضل خاصة الغلاف الجوي الخارجي، والذي يطلق عليه الإكليل.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، هذا الجو يتصف بملايين الدرجات، سواء كانت فهرنهايت أو مئوية، أكثر سخونة بكثير من السطح المرئي للنجم، والعلماء لا يستطيعون معرفة من أين تأتي كل هذه الحرارة.

وأطلقت ناسا مسبار باركر الشمسى من أجل هذا الهدف، والذى سيدور 24 مرة، مرورًا بالإكليل بنهاية مهمتها في عام 2025.

Advertisements

وقد أطلقت المركبة الفضائية في أغسطس قبل الماضي واستكملت بالفعل دورتين حول الطاقة الشمسية، فيما سيأتي اللقاء الثالث القريب في حوالي الساعة 1:50 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتوفر كل دورة حول الشمس للمركبة للفضائية خطوة أعمق قليلاً في جو النجم، ما يعطي المسبار فرصة أكثر جرأة في العلم في كل مدار.