شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. بايونير 11 أصبحت أول مركبة فضائية تزور زحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحمل تاريخ الفضاء الكثير من الأيام المهمة، التى من بينها ما حدث فى مثل هذا اليوم من سبتمبر عام 1979، حيث أصبح المسبار الفضائي الروبوتي التابع لـ ناسا بايونير 11 أول مركبة فضائية تطير لزحل.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم إطلاق بايونير 11 في عام 1973 في مهمة لاستكشاف حزام الكويكبات والمشتري وزحل.

وأطلقت مباشرة نحو كوكب المشترى، ثم استخدمت جاذبية كوكب المشتري لانطلاقها حول الكوكب والبدء في الطيران نحو زحل، وكانت الرحلة طويلة حيث إنه بعد أربع سنوات وتسعة أشهر، وصلت أخيرًا إلى زحل.

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وكانت على بعد حوالي 13000 ميل فوق قمم الكوكب، والتى أرسلتها وكالة ناسا مباشرة عبر حلقات زحل حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان من الآمن أن تقوم رحلات فوياجر بأداء نفس الشيء لسنوات، وهم فى طريقهم إلى زحل.

وكانت بايونير 11 رائدة في الطريق من خلال حلقات زحل الخارجية، حيث لم تذهب أي مركبة فضائية من قبل إلى هناك، والتى اصطدمت تقريبًا بقمر صغير على طول الطريق.

فيما اكتشفت مركبة بايونير 11 عدة أقمار، إلى جانب حلقة جديدة، وأول دليل على وجود حقل مغناطيسي حول زحل، وهو ما يبرز أهمية الرحلة بالنسبة لعالم الفضاء بشكل عام ولكوكب زحل بشكل خاص.