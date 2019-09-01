شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترقبوا.. تغطية حصرية لأحدث تكنولوجيا سامسونج في معرض "إيفا" مباشرة من برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق معرض "إيفا" الدولي ببرلين في الفترة من 6 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر، وهو المعرض الأعرق في العالم وفي القارة الأوروبية والذي يعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا خاصة في مجال أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية. وتستعد شركة سامسونج العالمية خلال المعرض للكشف عن عدد من منتجاتها خلال معرض إيفا برلين 2019، سواء على صعيد الهواتف الذكية أو الأجهزة المنزلية.

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وستقدم الخليج 365 تغطية حصرية ومباشرة من معرض "إيفا" ببرلين للوقوف على أحدث ما توصلت إليه سامسونج الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية وأحدث منتجاتها المطروحة في الأسواق.

جدير بالذكر أن معرض IFA "”Internationale Funkausstellung Berlin هو من أكبر وأقدم المعارض الصناعية فى ألمانيا والعالم، وهو مختص بالإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية. وقد بدأت النسخة الأولى من المعرض فى عام 1924 حيث كان يطلق عليه "معرض راديو برلين" وكان مختصا بتقنيات الراديو ويقام بشكل سنوى، ولكنه تعرض للتوقف فى الفترة ما بين الأعوام 1940-1949، ثم عاد مرة أخرى فى عام 1950 ليقام بشكل دورى كل عامين. ومنذ عام 2005، أصبح حدثا سنويا مرة أخرى ليضيف مختلف من أنواع وطرازات التكنولوجيا المنزلية والاستهلاكية كل عام.