تكنولوجيا: HONOR تخطط للكشف عن إصدار جديد من هواتف Honor Play في 4 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تصريحات جديدة من رئيس شركة HONOR نشرت على Weibo مؤخراً، أشار إلى خطط الشركة لإطلاق هاتف أخر مع هاتف Honor 20S يوم 4 من سبتمبر، حيث تشير التوقعات إلى أنه إصدار جديد من سلسلة هواتف Honor Play.

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 4 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Honor 20S الذي يضم كاميرة بدقة 32 ميجا بيكسل مع نمط تصوير portrait في الإضاءة المنخفضة، كما يضم الهاتف رقاقة معالج بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع تقنية الذكاء الإصطناعي لدعم الكاميرة في تصوير السيلفي.

من جانب أخر أشار Zhao Ming رئيس شركة Honor إلى أن الشركة في طريقها للكشف عن إصدار أخر إلى جانب هاتف Honor 20S، ومن المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو أحد هواتف Honor Play، إلا أن Zhao Ming لم يؤكد بشكل رسمي على عنوان الإصدار القادم في فعاليات 4 من سبتمبر.

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يذكر أن هاتف Honor 20S ينطلق برقاقة معالج Kirin 810 ثماني الأنوية المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر بسرعة 2.27GHz، مع كرت شاشة Mali-G52 MP6، كما يأتي هاتف Honor 20S بكاميرة ثلاثية ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بشاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 20W، مع واجهة EMUI 9، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

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