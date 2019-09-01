مبيعات معالجات AMD Ryzen 3000 تتفوق على معالجات Intel في ألمانيا

فاطمة أيت طالب - دبي - ردة الفعل حول معالجات AMD Ryzen 3000 كانت قوية جداً، و واصلت الانطلاقة القوية لمعمارية Zen التي عمل عليها المهندس “كيلر” مع شركة AMD لإعادة الشركة إلى الواجهة من جديد. و رغم أن الأداء للنواة الواحدة لا يتفوق على معالج انتل حتى الآن، إلا أنه أصبح متقارباً جداً، كما أن معالجات انتل تقدم خيارات اقتصادية أفضل. و من الجدير بالذكر أن معالجات Ryzen 3000 تعمل على تقنية 7 نانومتر من شركة TSMC التايوانية.

تأثير هذا ظهر جيداً على السوق عندما تمكنت AMD من الفوز بمبيعات السوق الألماني في شهر يوليو و بنسبة 79% من خلال Mindfactory (أكبر متجر للحواسيب الشخصية في ألمانيا). الأمر تكرر من جديد في شهر أغسطس، و مرة أخرى سيطرت AMD على مبيعات هذا المتجر بنسبة 78%. و نجحت الشركة الحمراء AMD في بيع 18 ألف معالج من خلال هذا المتجر في الشهر الماضي، بينما باعت Intel فقط 5 آلاف معالج.

المعالج Ryzen 5 3600 للفئة المتوسطة كان الأفضل بيعاً من بين هذه المعالجات.