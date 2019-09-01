CPT تقوم بتنحية 2000 موظف بسبب المصاعب المالية

فاطمة أيت طالب - دبي - CPT هي مزود للشاشات يقع مقرّه في تايوان. في شهر مايو الماضي قامت الشركة بتصفية 2500 موظف بسبب المصاعب المالية، و ها هي تُعلن عن تصفية 2100 موظف آخرين. الشركة تدرس إيقاف كافة نشاطاتها التجارية خلال 6 أشهر من الآن، و هو يبدو أمراً وارداً.

و كانت الشركة قد حققت عائدات وصلت إلى 1.33 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من هذا العام، أقل بنسبة تفوق 90% من العام الماضي. كما فقد مصنعان للشركة مختصان بشاشات LCD الطاقة الكهربائية بسبب العجز عن تسديد فواتير الكهرباء، و التي تجاوزت 3.184 مليون دولار.