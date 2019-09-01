الحملة الترويجية تتواصل للعبة Mario Kart Tour على الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - Mario Kart Tour هي الظهور الثاني للسباك الإيطالي الأشهر “سوبر ماريو” من شركة ننتندو اليابانية على الهواتف الذكية. Super Mario Run كانت قد انطلقت حصرياً على متجر Apple الرقمي، إلا أن Mario Kart Tour ستصدر بالتزامن على كل من App Store و Google Play.
الحملة الترويجية لهذه اللعبة تتواصل حيث حصلت اللعبة على فيديو تسويقي جديد عن طريق قناة Google Play على اليوتيوب. سيكون بالإمكان لعب ماريو كارت تور بيد واحدة و إمساك الجهاز عامودياً، و ستكون اللعبة مجانية هذه المرة مع مشتريات-داخل-التطبيق.
موعد الإصدار هو 25 سبتمبر القادم.
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