Pokemon Masters متوفرة للتحميل على الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - نجاح كبير حققته لعبة الواقع المعزز Pokemon GO التي طورتها و نشرتها Niantic الأمريكية على الهواتف الذكية، و ها نحن أمام عنوانٍ آخر يبدو واعداً من هذه السلسلة المحبوبة و هو Pokemon Masters الذي بات متوفراً على الهواتف بالفعل.
اللعبة تسمح للاعب اختيار المُدرّب المفضل له من السلسلة و خوض التحديات و المعارك ضد المُدربين الآخرين. فكرة اللعبة أتت من Ken Sugimori من فريق التطوير GameFreak في ظل رغبته بلعبة تجمع مُدربي البوكيمون الذين ظهروا في السلسلة.
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