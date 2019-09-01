Pokemon Masters متوفرة للتحميل على الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - نجاح كبير حققته لعبة الواقع المعزز Pokemon GO التي طورتها و نشرتها Niantic الأمريكية على الهواتف الذكية، و ها نحن أمام عنوانٍ آخر يبدو واعداً من هذه السلسلة المحبوبة و هو Pokemon Masters الذي بات متوفراً على الهواتف بالفعل.

اللعبة تسمح للاعب اختيار المُدرّب المفضل له من السلسلة و خوض التحديات و المعارك ضد المُدربين الآخرين. فكرة اللعبة أتت من Ken Sugimori من فريق التطوير GameFreak في ظل رغبته بلعبة تجمع مُدربي البوكيمون الذين ظهروا في السلسلة.