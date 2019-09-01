شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعد لإطلاق عملتها الرقمية الجديدة لمنافسة فيس بوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن خطط الصين لطرح عملة رقمية مشفرة مدعومة من الدولة قد تلغى الحاجة إلى حسابات مصرفية، فضلاً عن كونها منافس قوى لعملة "ليبرا" الرقمية التابعة لفيس بوك.

وبحسب موقع independent البريطانى، فقدم تقرير نشرته Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة فى العالم، نظرة عامة على الشكل الذى يتوقع أن تبدو عليه العملة الرقمية للبنك المركزى الصينى وكيف ستقارن بعملة البيتكوين وعملة ليبرا القادمة من "فيس بوك"، وبناءً على التفاصيل المقدمة من الكيانات المرتبطة بالبنك المركزى الصينى، سيتم دعم العملة الرقمية باحتياطيات من العملة التقليدية وستسمح للناس بتحويل الأموال حتى لو لم يكن لديهم حساب بنكي.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول كبير فى بنك الشعب الصينى (PBOC) إن العملة المشفرة كانت "على وشك الخروج"، على الرغم من عدم تحديد تواريخ محددة لإزاحة الستار عنها، وقال نائب مدير بنك الشعب الصينى (PBOC)، مو تشانغ تشون، إن العملة الرقمية الجديدة ستستخدم نظامًا من مستويين.

كما أوضح التقرير كيف يمكن استخدام العملة الرقمية التى لم يتم تحديدها بعد لدعم وتحسين شبكة المراقبة المتسعة بالفعل فى الصين، فيما أشار التقرير إلى أن "بنك الشعب الصينى يهدف إلى تحسين فعالية سياسته النقدية، مع رسم صورة أكثر شمولاً لجميع الأفراد والشركات فى جميع أنحاء الصين".

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وعلى عكس عملات الخصوصية، ستكون السلطات المركزية قادرة على جمع المعلومات، وفى نهاية المطاف، من المرجح أن يتم ربط الهويات بالمحافظ الفردية، مما يجعلها غير مجهولة بالكامل، على عكس البيتكوين".

ولكى تعمل العملة الرقمية الجديدة على نطاق واسع، ستحتاج البنية الأساسية للدفع بالعملة الجديدة إلى أن تكون قادرة على معالجة حجم ضخم من المعاملات والتعامل معه، ويشير التقرير إلى أن هذا سيكون فى مكان ما فى المنطقة من 300 ألف معاملة فى الثانية، على الرغم من أنه لا يوجد حاليًا أى قيود يمكن أن تدعم هذا الحجم الكبير.

ومن المفترض أن تتطلب العملة المشفرة للمستخدمين امتلاك هواتفهم الذكية، حتى لو لم يكن لديهم حسابات بنكية، وتشير التقديرات الحالية إلى أن حوالى نصف سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة يمتلكون هواتف ذكية، وقد تم تصميم العملة الصينية الجديدة لتوفير الخدمات المالية الرئيسية لأولئك الذين ليس لديهم حسابات بنكية.

فيما بدأ بنك الشعب الصينى (PBOC) لأول مرة فى البحث عن إمكانات عملة مشفرة جديدة فى عام 2014، ولكن وفقًا لتقرير Binance، تم تطوير عملية تطوير العملة المشفرة بشكل سريع بعد أن أعلن فيس بوك لأول مرة عن خططه لطرح ليبرا فى وقت سابق من هذا العام.