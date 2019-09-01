شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد اختراق حساب رئيس تويتر.. كيف تؤمن حسابك على موقع التغريدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مؤخرا حساب "جاك دورسى"، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تويتر، للاختراق، حيث نشر الهاكرز مجموعة تغريدات شملت إهانات عنصرية وتأييدا للنازية، وقد استمرت التغريدات نحو 21 دقيقة، قبل أن يحذفها تويتر، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدمين تأمين حساباتهم كما يلى:

تعد ميزة المصادقة الثنائية من الخطوات المهمة لتأمين الحساب، وذلك كخطوة تحقق إضافية لتأكيد هويتك بالإضافة إلى كلمة المرور العادية، لكن فى نفس الوقت فإن المصادقة الثنائية لن تفيد إذا ما تم اختراق بطاقة SIM، إلا أن تويتر يوفر عدة طرق لتأكيد الهوية أكثر أمانًا منها استخدام تطبيق الهاتف (Google Authenticator)، والذى سيوفر لك رموزا لتأكيد الهوية يصعب على الهاكرز الوصول إليها، أو استخدام مفتاح أمان فعلى، وهو عبارة عن قطعة صغيرة من الأجهزة يمكنك شراؤها بشكل منفصل تنشئ رموز أمان.

أما الخيار الثانى لإيقاف القدرة على استخدام الرسائل النصية لإرسال تغريدات إلى حسابك، تعتمد على حذف رقم هاتفك من تويتر تمامًا، إلا أن هذا سيؤدى إلى تعطيل ميزة المصادقة الثنائية فى حسابك، لذا يمكنك استبدال رقم هاتفك برقم هاتف افتراضى مجهول لإخفاء رقمك الحقيقى.