شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للمستخدمين التحكم فى الأشخاص الذين يتراسلون معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر الآن تطبيق إنستجرام ميزة تتيح للمستخدمين التحكم فيمن يمكنه مراسلتهم، فحاليًا يمكن لأى مستخدم فى إنستجرام مراسلة أى حساب آخر، وهو ما يتسبب فى زيادة البريد العشوائى.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فيعمل "فيس بوك" حاليًا على ميزة من شأنها أن تمنع الأشخاص من إرسال رسائل إليك إذا كنت لا تتابعهم على إنستجرام، ويتيح ذلك للمستخدمين التحكم فيمن يمكنه الوصول إليهم، وهى ميزة مفيدة حقًا كان ينبغى أن تكون موجودة منذ البداية.

وقد تم رصد التغيير من خلال المسربة الشهيرة المهتمة بأخبار إنستجرام "جين مانشوم وونج" فى نهاية هذا الأسبوع، لكن من غير المعروف متى سيتم طرح هذه الميزة فى نهاية المطاف، ولكن يأمل الجميع طرحها قريبًا لكل المستخدمين.