تكنولوجيا: هواوي تؤكد على موعد مؤتمر Mate 30 Pro في 19 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة هواوي اليوم على موعد مؤتمرها القادم الذي تقدم فيه هاتف Mate 30 Pro، حيث من المقرر أن يعقد المؤتمر في ألمانيا في 19 من سبتمبر.

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تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في ميونيخ ألمانيا، للإعلان الرسمي عن هواتف Mate 30، وذلك رغم المعلومات التي تؤكد إنطلاق الهاتف دون نظام تشغيل الأندوريد.

ولقد أشارت تسريبات أخرى خلال الفترة الماضية إلى إمكانية تراجع هواوي عن إطلاق سلسلة هواتف Mate 30، نتيجة لإمتناع الشركة عن الرد عن تساؤلات الإعلام حول واجهة EMUI 10، حيث مازالت هناك الكثير من التساؤلات حول مستقبل هواتف هواوي دون نظام تشغيل الأندوريد، ومن المتوقع أن يؤثر غياب نظام تشغيل الأندوريد بشكل كبير على إصدارات هواوي خارج السوق الصيني بشكل خاص.

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وتقدم هواوي هاتف Mate 30 Pro برقاقة معالج Kirin 990 الجديدة من هواوي، التي يكشف عنها في فعاليات IFA 2019، كما يأتي الهاتف بترقية في مواصفات الكاميرة عن الإصدار السابق، إلا أن هواوي لم تؤكد على دعم هذا الإصدار لشبكات 5G حتى الآن.

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